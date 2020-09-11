أرقام تحققت من فوز الأهلي على الإسماعيلي.. الانتصار الأكبر ومكافأة فايلر

كتب الأهلي انتصاره الأكبر على الإسماعيلي منذ عام 2006 بعد فوزه عليه بثلاثية دون رد اليوم الجمعة.

وجاء انتصار الأهلي على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في إطار الجولة 26 من الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت إثر ذلك الفوز.

الانتصار الأكبر

في الـ22 من مايو من عام 2006 انتصر الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد.

ومنذ ذلك الوقت لم يستطع الأهلي الفوز على الإسماعيلي بنتيجة أكبر من هدفين دون رد.

والآن بعد انتصار الذي تحقق في ملعب برج العرب أصبح ذلك الفوز هو الأكبر للأهلي على الدراويش منذ 14 عاما.

عودة الشيخ

منذ انتقال أحمد الشيخ للأهلي قادما من مصر المقاصة كان أفضل موسم تهديفي له في الدوري رفقة المارد الأحمر بعد الموسم الماضي.

وشهد موسم 2018-2019 تسجيل الشيخ في الدوري مع الأهلي ثلاثة أهداف.

وبعد هدفه في الإسماعيلي وصل رصيد أهداف الشيخ في الدوري مع الأهلي الموسم الحالي لأربعة.

أما أفضل مواسم الشيخ إجمالا كان مع مصر المقاصة حينما انتقل للفرق الفيومي معارا من الأهلي وسجل 17 هدفا في 2016-2017.

هذا بالإضافة لموسم 2014-2015 والذي شهد تسجيله ثمانية أهداف.

علي معلول

أصبح ذلك الموسم هو ثاني أفضل أرقام الظهير الأيسر الطائر علي معلول رفقة الأهلي في الدوري بعد الموسم الماضي.

وسجل معلول في الموسم الماضي ثمانية أهداف في الدوري، والآن بعد ركلة الجزاء التي سجلها في الإسماعيلي وصل لخمسة أهداف.

ثلاثة أهداف فقط تفصل معلول عن معادلة إنجازه الموسم الماضي وأربعة لتجاوزه.

مكافأة فايلر

دائما ما تصنع تبديلات ريني فايلر المدير الفني للأهلي الفارق في المباريات وبرز ذلك بشكل كبير عقب استئناف الدوري في شهر أغسطس الماضي.

خاض الأهلي تسع مباريات منذ استئناف الدوري فاز في سبعة وتعادل مرة وهُزم مرة.

وخلال تلك المباريات التسعة صنعت تبديلات فايلر الفارق في أربع مباريات ضد كل من أسوان والجونة وحرس الحدود والإسماعيلي.

وجاء الفارق الذي صنعته تبديلات فايلر كالتالي:

أسوان

أليو بادجي سجل هدفا، ووليد سليمان سجل هدفا، محمد هاني صنع هدفا.

3 تبديلات من أصل خمسة أكدت فوز الأهلي بعدما كان متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

الجونة

شارك مروان محسن وخطف ثلاث نقاط في الوقت القاتل للأهلي بعدما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي.

حرس الحدود

مرة أخرى خطفت تبديلات فايلر ثلاث نقاط قاتلة للأهلي.

التعادل السلبي كان يسيطر على المباراة وسجل وليد سليمان هدفا وكذلك أفشة.

صانع كلا الهدفين كان البديل جونيور أجايي.

الإسماعيلي

الأهلي كان متقدما بهدف دون رد وسجل أحمد الشيخ وصنع هدفا ليؤكد انتصار المارد الأحمر.

وإجمالا سجل الأهلي 17 هدفا منذ استئناف الدوري ساهمت تبديلات فايلر في تسجيل 6 وصنعوا 4.

بدلاء فايلر كانوا بمثابة كلمة السر للمدرب السويسري في مباريات الأهلي.