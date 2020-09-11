مدرب الأهلي: حققنا عدة مكاسب ضد الإسماعيلي.. الآن سنفكر في مباراة التتويج

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

قال سامي قمصان إن فريقه حقق عدة مكاسب ضد الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الفريق سيفكر مباشرة في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري لتكون مواجهة التتويج.

وصرح قمصان عبر قناة "الأهلي" قائلا: "النتيجة مرضية لنا وخطوة نحو اللقب، والأداء جيد، ما ساعدنا أن الإسماعيلي من الأندية التي تفتح الملعب وتهاجم، حينما تواجه مثل هذه الفرق تكون الأمور أفضل يمكنك أن تستحوذ وتهاجم مثله عكس الفرق التي تدافع وتتكتل لكي تطيل عمر اللقاء قدر الإمكان".

وأضاف "تفوق واستحواذ وفرص، حققنا مكاسب كثيرة للغاية في المباراة وتهديف بادجي والشيخ ومعلول وعودة كهربا تلك قوة كبيرة، حمدا لله أشياء كثيرة إيجابية وخطوة نتمنى في المباراة المقبلة أن نحصد النقاط الثلاثة ونغير التفكير بشكل مختلف من أجل مواجهات إفريقيا ونريح اللاعبين لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في الفترة الماضية".

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وواصل "سنفكر في المباراة المقبلة، مباراة التتويج والفرحة لجماهير الأهلي وأتمنى أن نكون على قدر ثقة جماهير الأهلي وأن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية".

وأتم "عبد الحفيظ يقوم بدوره على أكمل وجه ولديه ما يكفي من خبرات للتعامل مع كافة المواقف".

الأهلي فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة وأصبح على بعد خطوة من التتويج باللقب.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حالة فوز المارد الأحمر سيتوج بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

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