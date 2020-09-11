مؤتمر فايلر: لا يمكنني انتقاد جيرالدو على الملأ.. تأجيل مباريات إفريقيا له جانب إيجابي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

فايلر - علي معلول - الأهلي

قال ريني فايلر مدرب الأهلي إنه لا يحب انتقاد لاعبه جيرالدو أمام الجميع، كما أشار إلى أن تأجيل مواجهات دوري أبطال إفريقيا قد يكون له جانب إيجابي بالنسبة له. وذلك خلال المؤتمر الصحفي.

وصرح فايلر ردا على مستوى جيرالدو قائلا: "بالنسبة للانتقادات الموجهة إلى جيرالدو، لن أنتقده أمام الجميع، لم يكن موفقا في بعض اللعبات، كانت له مميزات وعيوب، لكن لا أحب انتقاد لاعبي أمام الجميع".

جيرالدو بدأ أساسيا مع الأهلي في مواجهة الإسماعيلي التي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

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وواصل مدرب الأهلي "لا يمكنني إخبارك إن كان التأجيل في صالحنا أم لا حتى نلعب، لا يمكنني التحدث عن شيء قبل اختباره، أقيم الظروف الموجودة أمامي، لكن التأجيل ربما يكون له جانب إيجابي بالنسبة لنا حتى نتمكن من استرجاع مستوانا قبل تفشي كوفيد 19".

وأعلن كاف كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق تأجيل مواجهات دوري أبطال إفريقيا في الدور نصف النهائي، ليقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر.

وأتم المدرب السويسري: "كل مباراة أضع تشكيل حسب المباراة، لا أحب أن أهادي الفرق التي سأواجهها حتى لو حسمت اللقب، هدفنا حسم اللقب ضد الاتحاد".

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي حالة فوز المارد الأحمر سيتوج بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

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