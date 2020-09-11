كريسبو: مشكلة ميسي؟ احتاج إلى شخص محترف وليس والده

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

ميسي وبارتوميو

قال هيرنان كريسبو نجم منتخب الأرجنتين السابق، ومدرب فريق ديفنسا خوستيكا، إن ليونيل ميسي قائد برشلونة احتاج لشخص محترف ليدير أزمته كوكيل له وليس والده خورخي ميسي.

وصرح كريسبو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "المشكلة في كل هذا الموضوع، مع كامل الاحترام لخورخي ميسي، يبدو بالنسبة لي أن تلك الظروف احتاجت إلى شخص محترف بجانب ليونيل، الأمر لم يكن يبدو كما لو كان وكيل يتحدث".

وأضاف "لم يكن محترفا، كان والد ميسي، الوكيل لن يتحدث في الأمر كما لو كانت مشكلة عائلية، ميسي احتاج إلى شخص محترف".

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وواصل "قلت كل ذلك من قبل إن كان ميسي حصل على نصيحة محترف، كان ليتم حل الأمور قبل انفجارها، وليس الآن".

وأكمل "لا أرغب في الانتقاص من خورخي ميسي، لكنه لا يحظى بالدعم مثل الآخرين الذين كان بإمكانهم حل المشكلة، لا أعلم عدد المرات التي جلس وتفاوض بها عن صراع التعاقد".

وأتم "تجديد عقد ليونيل في برشلونة بسيط، لست بحاجة لخبرة كثيرة، المشكلة هي حينما شيء كهذا يحدث، وكل ما حدث".

وكان ليو ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة والتخلي عن رغبة رحيله، بعد أن أخبره جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بضرورة دفع مبلغ 700 مليون يورو لو أراد فسخ التعاقد.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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