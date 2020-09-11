رحيل أسطورة عراقية جديدة بسبب كورونا.. وفاة ناظر شاكر

توفي ناظر شاكر نجم الكرة العراقية السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا مساء اليوم الجمعة في مدينة أربيل.

ورحل ناظر شاكر عن عمر 61 عامًا، ليكون ثاني أساطير الكرة العراقية الذي يتوفى بسبب فيروس كورونا بعد أحمد راضي.

وشارك شاكر مع بلاده في كأس العالم 1986 على أرض المكسيك، وهو الظهور المونديال الوحيد للعراق.

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وتولى شاكر تدريب العديد من الأندية بعد اعتزاله، أبرزها القوة الجوية، والشرطة، والنفط، كما قاد منتخب العراق الأول لفترة قصيرة عام 2009.

ونُعي ناظر شاكر بواسطة العديد من نجوم الكرة العراقية، أبرزهم يونس محمود القائد السابق للمنتخب.