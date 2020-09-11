الجيش يحقق ثاني أكبر انتصاراته هذا الموسم ويكرم ضيافة الجونة برباعية

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - أحمد سمير

حقق فريق طلائع الجيش انتصارا كبيرا أمام ضيفه الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 4-1 يوم الجمعة.

ويعد هذا هو ثاني أكبر انتصار للجيش خلال الموسم الحالي، إذ أنه كان قد فاز بنتيجة 4-0 أمام نادي مصر في الجولة الـ16.

انتظر الفريقان طويلا حتى يهددا مرمى بعضهما البعض، وفي الدقيقة 27 أرسل فرانك نجونجا تمريرة إلى كريم طارق داخل منطقة الجزاء وسدد طارق الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل الجيش أولى أهدافه عن طريق ناصر منسي، بعد تسديدة قوية من عمار حمدي بالقدم اليسرى تصدى لها حارس الجونة ومن ثم تابعها منسي ليسجل.

باغت الجيش ضيفه بهدف سريع مع انطلاق الشوط الثاني، في الدقيقة 47 بعد تمريرة من كريم طارق من الطرف الأيسر وصلت إلى ناصر منسي يسار منطقة الجزاء، ليسددها من فوق حارس المرمى بشكل رائع ليكون واحد من أفضل أهداف الجولة.

وقلص البديل أحمد حمدي الفارق في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من والتر بواليا إلى حمدي يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وأضاف محمد ناصف الهدف الثالث للجيش بعد تمريرة من كريم طارق إلى زميله، الذي اخترق ثم راوغ محمد نجيب وسدد كرة رائعة بوجه القدم الخارجي داخل الشباك.

وسجل أحمد سمير رابع أهداف الجيش في الدقيقة 80 بعد انطلاقة على الطرف الأيسر من كريم طارق وعرضية رائعة تصل إلى سمير الذي سجل هدفا.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للجيش ضد الجونة منذ مباراة الدور الأول للموسم الماضي والتي فاز بها أيضا بنتيجة كبيرة 5-0، وفاز الجونة بنتيجة 2-0 في آخر مباراتين بالدوري ضد الطلائع.

ورفع الجيش رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز الـ11 فيما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز الـ13.

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