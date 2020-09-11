انتهت – الأهلي (3) - (0) الإسماعيلي.. 3 نقاط تفصل المارد الأحمر عن لقب الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والإسماعيلي التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بثلاثية دون رد وتبقي ثلاث نقاط فقط على تتويجه بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه رسميا.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: تبديلان جديدان للإسماعيلي بمشاركة حازم مرسي وبيكيتي سيلفا بدلا من شيلونجو ومحمد الشامي.

ق76: 3 تبديلات جديدة للأهلي بمشاركة كهربا ومروان محسن ومحمود وحيد بدلا من علي معلول وجيرالدو وبادجي.

ق75: القائم يحرم شيلونجو من تقليص النتيجة.

ق74: تبديل ثالث للدراويش بمشاركة دونجا بدلا من عبد الرحمن مجدي.

ق72: جووول ثالث للأهلي من أحمد الشيخ بعد استغلاله لارتداد الكرة إثر تصدي خاطئ من محمد مجدي حارس الإسماعيلي لركلة حرة من علي معلول.

ق65: جووول بادجي يسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق63: تبديلان للأهلي بمشاركة وليد سليمان وأحمد الشيخ بدلا من أجايي وأفشة.

ق58: تبديلان للإسماعيلي بمشاركة أحمد مدبولي وهمام طارق بدلا من عمر الوحش ومحمد مخلوف.

ق51: القائم يمنع هدفا محققا من أفشة من ركلة حرة مباشرة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: عمر الوحش يهدر ركلة الجزاء بعدما ذهبت تسديدته ذهبت لخارج الملعب تماما.

ق43: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمس الكرة ليد رامي ربيعة، وللمرة الثالثة الحكم محمود عاشور يلجأ لمشاهدة إعادة اللقطة.

ق27: تسديدة من شيلونجو ذهبت لخارج الملعب.

ق21: إلغاء ركلة الجزاء.

ق20: محمود عاشور الحكم يعود لمشاهدة اللقطة مجددا عبر الفيديو.

ق19: ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تسديدة من أفشة ولمس الكرة ليد مدافع الإسماعيلي.محمد عمار.

ق5: جووول أول للأهلي من علي معلول من ركلة جزاء.

ق4: الحكم يؤكد احتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة اللقطة بالفيديو.

ق3: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حارس الإسماعيلي محمد مجدي لأليو بادجي.

انطلاق المباراة.