جيرو: فوجئت بأخبار انضمامي إلى يوفنتوس.. أنا لاعب لتشيلسي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - أنتوني مارسيال - فرنسا

قال أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي إنه علم من أصدقائه باهتمام يوفنتوس بضمه، لكنه أوضح أن ذلك الأمر بعيد عن موقفه الحالي كلاعب للفريق اللندني. وذلك في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي.

وصرح صاحب الـ33 عاما: "فوجئت بالرسائل التي وصلتني من أصدقائي هذا الصباح تخبرني عن شائعة انضمامي إلى يوفنتوس".

وواصل "الأمر بعيد للغاية عن الموقف الحالي، أنا لاعب لتشيلسي".

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وأتم "دائما من الجيد أن تلفت انتباه ذلك النوع من الأندية، لكنني أركز على مسيرتي في تشيلسي".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت جيرو بالانضمام إلى يوفنتوس، في ظل سعي الفريق الإيطالي لضم مهاجم قبل بداية الموسم الجديد خلال السوق الصيفية الجارية.

وقالت تقارير في إسبانيا إن صفقة انضمام لويس سواريز إلى يوفنتوس من برشلونة في طريقها للتعثر، إذ أن المهاجم الأوروجوياني قد يستمر لموسم مع الفريق الإسباني.

جيرو انضم إلى تشيلسي في يناير 2018 بمبلغ 17 مليون يورو قادما من أرسنال، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك جيرو خلال الموسم الماضي في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفا.

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