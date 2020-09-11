التشكيل - أفشة وأجايي أساسيان مع الأهلي ضد الإسماعيلي.. وكهربا احتياطي

عاد النيجيري جونيور أجايي للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد، وهذه المرة أمام الإسماعيلي.

الأهلي يواجه الإسماعيلي في لقاء مثير منتظر في الثامنة والنصف مساءً في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

عودة أجايي جاءت على حساب مروان محسن الذي يجلس على مقاعد البدلاء رفقة محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعربي بدر وعلي لطفي.

ويلعب محمد مجدي "أفشة" منذ البداية أمام الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج، مع الأنجولي جيرالدو.

ويقود أليو بادجي خط هجوم الأهلي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - أليو ديانج

الوسط الهجومي: أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو

الهجوم: بادجي