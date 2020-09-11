التشكيل – عبد الرحمن مجدي وشيلونجو يقودان الإسماعيلي ضد الأهلي
الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 19:47
كتب : حسام نور الدين
أعلن أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للإسماعيلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الأهلي اليوم الجمعة في ملعب برج العرب في الجولة 26 من الدوري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد مجدي
في الدفاع: محمود البدري- إبراهيم أبو اليزيد- محمد عمار- أسامة إبراهيم
في الوسط: عماد حمدي- عمر الوحش- محمد مخلوف- محمد الشامي
في الهجوم: شيلونجو- عبد الرحمن مجدي
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة فيما يأتي الإسماعيلي تاسعا بـ30 نقطة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – الأهلي يواجه الإسماعيلي 11 دقيقة | الدوري المصري