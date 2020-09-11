مران الزمالك - عودة زيزو ومحمود علاء.. غياب ساسي وجلسة مع عواد

عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك للمشاركة من جديد في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

واشتكى زيزو من إصابة عضلية أبعدته عن لقاء الزمالك الأخير أمام سموحة.

وشارك زيزو بصورة طبيعية في مران الزمالك اليوم الجمعة، ليصبح جاهزا لمواجهة الإنتاج الحربي.

كما انتظم محمود علاء في التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما غاب هو الآخر بسبب الإجهاد عن لقاء سموحة.

وحصل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية وذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال لقاء طلائع الجيش.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة.

واستمر الثنائي أشرف بنشرقي وحازم إمام في تنفيذ برنامجهما التأهيلي الخاص، وخضع الثنائي لتدريبات خاصة في الجيم في إطار البرنامج التأهيلي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عقد جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

وطالب كارتيرون من عواد التركيز مع الفريق، وأوضح له تمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة، وأن حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه.

وكشف عواد في وقت سابق رفض إدارة الزمالك رحيله معارا إلى الدوري السعودي.

ووضع الجهاز الطبي لـ الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لـ عبد الله جمعة وكاسونجو كابونجو وذلك بعد تعرضهما لإصابات عضلية أمام سموحة.

بينما خاض بقية اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخضع لاعبو الزمالك لتحاليل "رابيد تيست" الخاصة بفيروس كورونا، قبل انطلاق تدريبات الفريق.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.