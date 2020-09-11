كومان: ميسي الأفضل.. أتمنى أن يكرر ما كان يفعله هذا الموسم

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن ليونيل ميسي قائد فريقه هو الأفضل وأظهر أهميته على مدار السنوات، متمنينا تكرار ذلك خلال الموسم المقبل 2020-2021.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأجرى المدرب الهولندي حوارا مع قناة "برشلونة" قال فيه: "ميسي هو الأفضل".

وواصل "ميسي لاعب مهم للغاية وأظهر ذلك لسنوات".

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وأكمل "آمل أن يكرر ذلك الأمر هذا الموسم".

وكان ليو ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة والتخلي عن رغبة رحيله، بعد أن أخبره جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بضرورة دفع مبلغ 700 مليون يورو لو أراد فسخ التعاقد.

وتطرق كومان للحديث عن الاستعدادات للموسم الجديد قائلا: "التدريبات إيجابية للغاية، متواجدون معا منذ أسبوعين واللاعبين يعملون بشكل جيد جدا".

وأضاف "يوجد مستوى جيد من القوة في التدريبات، وقبل كل شيء مع الجانب البدني في الأسابيع الأولى، الآن نعمل مع الفنيات والتكتيك".

وواصل "اللاعبون أظهروا روحا كبيرا واهتماما وقوة، وهذا أهم شيء، لأنه بالنسبة لي عليك أن تتدرب على كيفية اللعب".

وأكمل "الأمر مهم للغاية بالنسبة لي وأشعر بسعادة كبيرة بالعمل الذي يقوم به الفريق في الأسبوعين الماضيين".

وتابع "كل لاعب في فريقي سيحصل على 45 دقيقة ضد جيمانستيك، ستكون مباراة بفريقين منفصلين".

وأردف "سننظر إلى القوة والأداء والتنظيم وكيف نريد أن نلعب مع الكرة وعمليات التحول والضغط، والأشياء التي يجب أن نطورها ونرى كيف نريد أن نلعب".

وواصل "اللاعبون الشباب تكيفوا بشكل جيد جدا، وكذلك الصفقات الجديدة".

وأتم "لدينا أجواء رائعة في التدريبات، الشباب شاركوا ولديهم جودة كبيرة، والآن نريد أن نتطور ونرفع معدلات لياقتنا البدنية".

برشلونة يواجه جيمانستيك يوم السبت في السابعة مساء وديا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

في برشلونة في إسبانيا
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