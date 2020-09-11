رسميا – فلورينزي إلى سان جيرمان معارا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

أليساندرو فلورينزي - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان ضمه للظهير الأيمن لنادي روما أليساندرو فلورينزي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية شراء.

وقال فلورينزي لموقع ناديه الجديد: "أنا فخور لأكون جزءا من باريس سان جيرمان، هو أحد أضخم الأندية في اوروبا اليوم".

وواصل "ذلك يؤكده التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

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وأكمل "سأقدم أفضل ما لدي لباريس ولمشجعيه، لدينا تحديات استثنائية خلال الموسم المقبل وسيكون من دواعي سروري وفخري أن أواجه تلك التحديات مع زملائي الجدد الذين يعدوا ضمن الأفضل في العالم".

وبدأ صاحب الـ29 عاما مسيرته مع روما ضمن صفوف الناشئين في عام 2011 وأعير إلى كروتوني.

وأعير اللاعب الإيطالي الموسم الماضي لصفوف فالنسيا الإسباني.

وشارك فلورينزي مع روما في 280 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 32.

ومع فالنسيا خاض 14 مباراة لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

وأصبح فلورينزي ثاني صفقات فريق العاصمة الفرنسية بعد ضم الحارس الإسباني سيرجيو ريكوإشبيلية.

فلورينزي سان جيرمان روما
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