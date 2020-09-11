سلة - مؤمن دوجا لـ في الجول: رغم الهزيمة من الأهلي توقعنا الفوز بالدوري.. وهذه ميزة إسماعيل أحمد

أبرز مؤمن مبارك "دوجا" لاعب نادي الاتحاد السكندري دور مدربه أحمد مرعي وإدارة ناديه في فوز زعيم الثغر بدوري السوبر لكرة السلة.

الاتحاد حصد دوري السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في مباريات النهائي؛ ليكمل الرباعية هذا الموسم بعد الفوز بكأس مصر ودوري المرتبط والبطولة العربية".

وقال دوجا لـFilGoal.com: "محمد مصيلحي رئيس النادي بدأ تدعيم الفريق من الموسم الماضي لكننا فزنا فقط بالبطولة العربية ولم يحالفنا التوفيق في باقي المباريات".

وأوضح "في الموسم الحالي؛ لبى مصيلحي نداء الجماهير وآتى بـ أحمد مرعي لتدريب الفريق، وبمجرد قدومه أعاد لنا ثقتنا بأنفسنا التي اهتزت بسبب نتائج الموسم الماضي؛ وبعودة الثقة حققنا الدوري والكأس والبطولة العربية ودوري المرتبط بجانب بطولة مصر الدولية".

الاتحاد فاز ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي وبعد 10 أيام كان يستعد لمواجهة الأهلي مجددا في نهائيات الدوري، فكيف استعد الفريق؟

يقول دوجا: "بعد الفوز بالكأس تعاهدنا على الفوز بلقب الدوري الغائب منذ 10 أعوام من أجل جماهير الاتحاد. الانتصار لم يكن رغبتنا فقط كلاعبين بل رغبة أحمد مرعي أيضا الذي وضع الدوري كهدف رئيسي لنا من يومه الأول مع الفريق".

ويكشف "خشينا كلاعبين من وجود بعض التهاون ضد الأهلي لأننا أبطال الكأس؛ فقررنا أن ننسى البطولة الماضية وتدربنا بقوة لدرجة حدوث بعض الإصابات في مران الفريق، وهذا ما يعكس تحمل اللاعبون للمسؤولية ورغبتهم في الفوز بالدوري".

الأهلي كان قد فاز بالمباراة الثانية في السلسلة ليعادل النتيجة 1-1، فما الذي دار بين اللاعبين عقب الهزيمة؟ وهل شعروا بالقلق من خسارة الدوري؟

يوضح دوجا: "شعرنا بقلق لأن الأهلي فريق قوي؛ وقادر على العودة في أي وقت. النتيجة كانت متقاربة في المباراة الأولى وفي نهائي الكأس لذا كان علينا الحذر واستعادة التركيز سريعا وهو ما حدث".

"كنا متوقعين أننا قد نخسر مباراة لأن الاهلي قد يكون أفضل منا خلال فترة ما، لكن البطل هو القادر على العودة بعد الخسارة، وأثبتنا أننا أبطال وفزنا باللقب في النهاية".

"بعد الهزيمة في المباراة الثانية قال لنا أحمد مرعي أنه توقع الانتصار بنيتجة 3-1 قبل بداية مباريات النهائي".

"تمنينا الفوز بنتيجة 3-0، لكن لم نتراهن على تحقيق هذه النتيجة لأن الأهلي قويا ولديه إدارة تدعمه".

وعن أفضل مباراة لعبها دوجا خلال السلسلة، قال: "النهائيت كلها كانت الأفضل لأنها انتهت بفوزنا باللقب وهو الأهم بالنسبة لي. لن أختار مباراة معينة سجلت بها عدد نقاط كثير".

وحصد دوجا جائزة هداف الرميات الثلاثية في النهائي.

وشرح دوجا أهمية إسماعيل أحمد للفريق، وقال: "هو قوة ضاربة. قائد ومَعلم على أرض الملعب. وجود يزيح الضغط الواقع على اللاعبين، حتى لو لم يكن موفقا في مباراة فمجرد وجوده يشعرنا بالاطمئنان. يفعل كل شيء على أرض الملعب".

"يحسب لمصيلحي التعاقد معه وأيضا يحسب لـ أحمد مرعي كيف جعله ينصهر معنا".

وعاد إسماعيل أحمد (44 عاما) للاتحاد في بداية الموسم المنصرم بعد رحلة احتراف في لبنان.

وعن المشاركة في بطولة إفريقيا في الموسم المقبل، قال: "سيكون لها ترتيبات مختلفة. بعض الفرق تقوم بتجنيس المحترفين بجانب ضمها للاعبين محترفين، وهذا شيء لا يفعله الاتحاد".

واختتم "نرجو من الله أن نفوز بها ونقدمها لجماهير الاتحاد".