في مباراة الـ107 دقيقة وركلات الجزاء.. نادي مصر يتعادل مع الاتحاد

شوط أول دام لـ57 دقيقة، وشوط ثاني لـ50 دقيقة، 3 ركلات جزاء محتسبة وواحدة ملغية وحالة طرد، العديد من الأحداث شهدتها مواجهة الاتحاد السكندري أمام مضيفه نادي مصر، والتي انتهت بنتيجة 2-2، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26.

إثارة المباراة لم تُمهلنا سوى 10 دقائق، حتى سجل كليف مانديرا مهاجم نادي مصر هدف التقدم لفريقه، بعد تمريرة رائعة انفرد على أثرها بالحارس، سدد، لكن تصدى لها محمود الزنفلي حارس مصر، وعادت الكرة للمهاجم ليسدد مجدا وتصطدم بقدم المدافع على الخط وتسكن الشباك.

وخلال الدقيقة 18 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، لكن بعد مطالعة الحكم للعبة، تم إلغائها بعد تدخل تقنية حكم الفيديو.

وسجل الاتحاد السكندري هدف التعادل من ركلة جزاء عن طريق أحمد رفعت تحصل عليها خالد قمر، وأكدتها تقنية الفيديو، في الدقيقة 45.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع طرد إسلام صالح مدافع نادي مصر بعد حصوله على الإنذار الثاني، واحتسبت ركلة جزاء ثانية للاتحاد، سجلها رفعت مجددا في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

مجددا لم تدخل المباراة جهدا في تقديم الإثارة للمتابعين، وفي الدقيقة 53 أوقف الحكم اللعب لإمكانية احتساب ركلة جزاء، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو، تم احتسابها، عقب التأكد من المخالفة ضد مصطفى سلطان لاعب نادي مصر.

وفي الدقيقة 54 سجل ويليس فرتادو الهدف الثاني لنادي مصر منقطة الجزاء.

وكاد نادي مصر أن يخطف هدفا ثالثا في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة وصلت إلى مصطفى سلطان الذي سدد بطريقة ممتازة لكن القائم أنقذ الاتحاد السكندري.

واقترب فريق الاتحاد من خطف نقاط المباراة الثلاثة في الدقيقة 92 بعد تمريرات وضعت أحمد رفعت في مواجهة مباشرة مع عصام ثروت حارس نادي مصر، لكن الحارس حال دون إرسال اللاعب لكرة عرضية أو تسديد الكرة في المرمى لتحتسب ركنية.

التعادل رفع رصيد نادي مصر إلى 19 نقطة في المركز الـ17 أما الاتحاد ففي المركز الخامس برصيد 36 نقطة.