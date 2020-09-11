رسميا – سام مرسي ينتقل لـ ميدلزبره قادما من ويجان

أعلن ميدلزبره ضمه لقائد ويجان ولاعب منتخب مصر سام مرسي نهائيا بعقد يمتد لثلاث سنوات.

سام مرسي النادي : ويجان

وكان ويجان هبط بنهاية الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية ما جعل سام مرسي يقرر الرحيل والانتقال لميدلزبره على أمل المنافسة للصعود للدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما شارك مع ويجان في 150 مباراة خلال أربع سنوات وحصل على شارة قيادة الفريق كذلك.

وسوف يرتدي سام مرسي القميص رقم 5 رفقة ميدلزبره.

وأصبح لاعب منتخب مصر هو ثالث صفقات الفريق الملقب بالبورو خلال الانتقالات الجارية.

كما أنه ثالث لاعب مصري يرتدي قميص الفريق الملقب بالبورو بعد محمد شوقي وأحمد حسام "ميدو".

ووجه سام مرسي رسالة مطولة لجمهور ويجان قال فيها:

أود الحصول على فرصة شرح سبب قراري بالرحيل عن النادي بعدما أصبحت قائدا له وهذه أكثر اللحظات التي أفتخر بها في مسيرتي.

ما حدث في الشهرين الأخيرين أذاني بشكل كبير وشعرت بالألم الذي شعر به الجميع، كنا نبني شيئا جيدا حقا وكنت على ثقة من إننا سننجح في شامبيونشيب.

لقد آمنت بقدرتنا على النجاح والبقاء في الدوري رغم خصم 12 نقطة منا ولكننا لم نستطع وهذا أذاني كثيرا.

أعلم جيدا مدى صعوبة رؤيتكم للمدرب والعديد من اللاعبين يرحلون خلال الأسابيع الأخيرة، لقد شعرت بذلك أيضا، ومن رحلوا ومن بقى الكثير منهم يستحق اللعب في شامبيونشيب أو بريميرليج وعلينا احترام ذلك.

وبشكل شخصي كان علي النظر لمستقبلي من أجل عائلتي ومسيرتي الدولية ولرغبتي وطموحي الشخصي للعب في أعلى المستويات.

لقد رفض المسؤولون عن النادي عرضين في الأسابيع الأخيرة لمحاولة إبقائي ولكنني طلبت الرحيل.

إنه مع قلب مُثقل فإنني سأغادر المكان الذي قدم لي ولعائلتي الكثير من اللحظات الخاصة.

هذه فترات نشعر فيها بالتحدي منذ منع الجمهور من حضور المباريات، لقد شعرت بحزنكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل التي تلقيتهما منكم، وإنه يؤذيني أن خبر رحيلي سيسبب حزنا لكم في تلك الفترة الصعبة ولكنني أتمنى أن تتفهموا قراري.

أنتم نقطة قوة هذا النادي وأعلم إنكم ستواصلون القتال ليحظى النادي بأوقات أفضل.

شكرا لكم على كل شيء.

ووجه سام مرسي رسالة مقتضبة لجمهور ميدلزبره قال فيها: "سعيد بتوقيعي لميدلزبره، أتمنى أن نحظى بموسم جيد، هيا بنا."