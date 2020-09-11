لا جازيتا: إنتر يحدد سعر بروزوفيتش لموناكو.. والنادي الفرنسي سيعود بعرض جديد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش

حدد نادي إنتر ميلان سعر لاعب وسط ميدانه، مارسيلو بروزوفيتش (27 عاما)، والذي يسعى نادي موناكو لضمه خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن موناكو كان يحضر عرضا بقيمة 22 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الكرواتي، لكن إنتر رفض بيعه بهذه القيمة وطلب ضعف المبلغ تقريرا.

ويمتلك بروزوفيتش شرطا جزائيا في عقده بقيمة 60 مليون يورو، وحدد إنتر ميلان حسب الصحيفة الإيطالية سعره بـ40 مليون يورو.

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وأوضح التقرير أن إنتر كان يرغب في ضم نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي وحاول ضمه، لكن النادي اللندني حدد سعر اللاعب بـ50 مليون يورو، وهو رقم لا يمكن للنادي الإيطالي دفعه.

وألمحت الصحيفة الإيطالية إلى أن موناكو يقيم الوضع الحالي للاعب وسعره من أجل العودة بعرض جديد.

بروزوفيتش انضم إلى إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من دينامو زاغرب في يناير 2015، وانضم في نهاية الموسم إلى الفريق الإيطالي بشكل نهائي.

ويمتد عقد الدولي الكرواتي مع الأفاعي حتى موسم 2022.

وشارك بروزوفيتش خلال الموسم الماضي في 46 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 آخرين.

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