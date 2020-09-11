انتهت في الدوري - نادي مصر (2) (2) الاتحاد السكندري

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نادي مصر والاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب الكلية الحربية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

د.92 تمريرات خطيرة تضع أحمد رفعت في مواجهة عصام ثروت حارس نادي مصر لكن الحارس يتألق.

د.57 خطييييرة تمريرة رائعة تصل إلى مصطفى سلطان يسدد بطريقة رائعة لكن القائم ينقذ الاتحاد السكندري من هدف ثالث.

د.54 جوووووول الهدف الثاني لنادي مصر من ركلة جزاء تحصل عليها مهاجم مصر. ويليس ألفيس يسجل من نقطة الجزاء

د.53 الحكم يوقف اللعب لإمكانية احتساب ركلة جزاء، تقنية الفيديو تراجع اللعبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+10: أحمد رفعت يقلب الطاولة للاتحاد ويسجل الثاني من ركلة جزاء.

ق 45+9: طرد إسلام صالح مدافع نادي مصر بعد حصوله على إنذار ثاني.

ق 45: ركلة جزاء للاتحاد عن طريق أحمد رفعت تحصل عليها خالد قمر وأكدتها تقنية الفيديو.

ق 18: ركلة جزاء للاتحاد ألغاها تقنية الفيديو بعد مطالعة الحكم.

ق 10: هدف من كيلف مانديرا مهاجم نادي مصر بعدما انفرد بالحارس وسدد لكنه تصدى لها لترتد له ويسدد من جديد لتصطدم بقدم المدافع وتسكن الشباك.

في الدوري الاتحاد السكندري نادي مصر
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