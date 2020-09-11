خبر في الجول - فرص بنشرقي جيدة للظهور أمام الإنتاج الحربي.. والاختبار الطبي يحدد

سيخضع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لاختبار طبي اليوم الجمعة، على هامش التدريبات لتحديد موقفه من الظهور أمام الإنتاج الحربي.

وعلم FilGoal.com أن فرص المغربي جيدة في الظهور بالمباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وتعرض بنشرقي للإصابة في العضلة الضامة أثناء الإحماء لمباراة طلائع الجيش وخرج من قائمة الفريق المشاركة في اللقاء.

وغاب بسببها عن مواجهتي طلائع الجيش والتي انتهت بالفوز 1-0، ثم سموحة والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وكان أمير مرتضى قد صرّح سابقا عبر قناة نادي الزمالك: "بنشرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة ويحتاج للراحة فقط".

وأكمل "العضلة الضامة إصاباتها خادعة لذا نفضل إراحته كي لا تتفاقم".

ولعب بنشرقي صاحب الـ 25 عاما 18 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرتين وصناعة 5.