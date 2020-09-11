خبر في الجول - فرص بنشرقي جيدة للظهور أمام الإنتاج الحربي.. والاختبار الطبي يحدد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 14:40

كتب : Filgoal Team

أشرف بنشرقي - الزمالك - المقاولون العرب

سيخضع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لاختبار طبي اليوم الجمعة، على هامش التدريبات لتحديد موقفه من الظهور أمام الإنتاج الحربي.

وعلم FilGoal.com أن فرص المغربي جيدة في الظهور بالمباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وتعرض بنشرقي للإصابة في العضلة الضامة أثناء الإحماء لمباراة طلائع الجيش وخرج من قائمة الفريق المشاركة في اللقاء.

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا إصابة بنشرقي قبل لقاء طلائع الجيش دونجا لـ في الجول: بنشرقي أهم لاعب في الزمالك.. وهذا بديل طارق حامد بنشرقي وأوناجم: نستهدف حصد الألقاب مع الزمالك

وغاب بسببها عن مواجهتي طلائع الجيش والتي انتهت بالفوز 1-0، ثم سموحة والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وكان أمير مرتضى قد صرّح سابقا عبر قناة نادي الزمالك: "بنشرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة ويحتاج للراحة فقط".

وأكمل "العضلة الضامة إصاباتها خادعة لذا نفضل إراحته كي لا تتفاقم".

ولعب بنشرقي صاحب الـ 25 عاما 18 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرتين وصناعة 5.

أشرف بنشرقي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي لـ في الجول: فعلنا تمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم.. ولم يتواصل معنا أحد بشأنه 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: متفاجئ من وجود رقم قياسي آخر يمكن لصلاح تحطيمه.. وتحدثت مع فينالدوم 600 مرة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التحفظ على صالح جمعة بعد اصطدام سيارته بعدة سيارات في منطقة الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - نادي مصر (1) (2) الاتحاد السكندري.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: لسنا ملكا لدولة كي ننفق ثروات.. وأثق في استقدام توتنام لمهاجم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - فرص بنشرقي جيدة للظهور أمام الإنتاج الحربي.. والاختبار الطبي يحدد 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس النجوم يوضح لـ في الجول حقيقة انضمام كريم فؤاد لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك