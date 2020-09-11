برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه أنسو فاتي بكدمة في الفخذ الأيمن.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وغادر اللاعب التدريبات اليوم الجمعة ولم يتم تحديد مدى تعافيه بعد.

ويستهل برشلونة موسمه بدءا من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال في 27 سبتمبر المقبل، بعد تأجيل مباريات أول جولتين للفريق.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a right hip contusion, which he suffered during Friday’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/XdIrB2exXG — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2020

فاتي البالغ 17 عاما خاض الموسم المنصرم 33 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الكتالوني سجل 8 أهداف وصنع هدفا.

كما لعب لمنتخب إسبانيا الأول وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل للاروخا بفضل هدفه في شباك أوكرانيا.

فاتي سجل الهدف بعمر الـ 17 و311 يوما، ليكسر نجم برشلونة رقم إرازاكين الذي سجل ضد سويسرا عام 1925 بعمر الـ18 و344 يوما.