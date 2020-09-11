برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

فاتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه أنسو فاتي بكدمة في الفخذ الأيمن.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وغادر اللاعب التدريبات اليوم الجمعة ولم يتم تحديد مدى تعافيه بعد.

ويستهل برشلونة موسمه بدءا من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال في 27 سبتمبر المقبل، بعد تأجيل مباريات أول جولتين للفريق.

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فاتي البالغ 17 عاما خاض الموسم المنصرم 33 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الكتالوني سجل 8 أهداف وصنع هدفا.

كما لعب لمنتخب إسبانيا الأول وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل للاروخا بفضل هدفه في شباك أوكرانيا.

فاتي سجل الهدف بعمر الـ 17 و311 يوما، ليكسر نجم برشلونة رقم إرازاكين الذي سجل ضد سويسرا عام 1925 بعمر الـ18 و344 يوما.

أنسو فاتي برشلونة
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