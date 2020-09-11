تقرير: فلورينزي يقترب من إتمام الانتقال لـ باريس سان جيرمان

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

فلورينزي

وصل أليساندرو فلورينزي ظهير روما الإيطالي للعاصمة الفرنسية باريس من أجل إتمام انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان.

فلورينزي سيخضع للفحص الطبي من أجل الانتقال لعملاق فرنسا بعقد إعارة مع أحقية الشراء مقابل 9 مليون يورو حسب موقع "Tuttomercatoweb" الإيطالي.

وسيوقع الإيطالي على العقود اليوم حسبما أعلن التقرير ليتمم انتقاله.

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الظهير الأيمن الدولي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارا لفالنسيا الإسباني، إذ خاض 14 مباراة في جميع المسابقات.

اللاعب البالغ 29 عاما لعب 280 مباراة بقميص الجيالوروسي سجل 28 هدفا وصنع 32 خلال 8 سنوات رفقة الذئاب.

انتقال الإيطالي يأتي بعد رحيل البلجيكي توماس مونييه في صفقة انتقال حر إلى بوروسيا دورتموند عقب نهاية الموسم.

وسيشهد أليساندرو صراعا مع الألماني ثيلو كيرير والفرنسي الشاب كولين داجبا في الرواق الأيمن لملعب حديقة الأمراء.

وسيكون الإيطالي الصفقة الثالثة التي يتمها الفريق الباريسي في الصيف الجاري بعد شراء عقد الأرجنتيني ماورو إيكاردي والإسباني سيرخيو ريكو بشكل نهائي.

روما باريس سان جيرمان أليساندرو فلورينزي
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