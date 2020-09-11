"ميجان رابنيو الملهمة ورسالة إلى الفتيات".. يوكي ناجاساتو أول يابانية تنضم لفريق رجال لكرة القدم

ستلعب يوكي ناجاساتو مع فريق الرجال لنادي هايابوسا إيلفين الياباني للهواة، في خطوة تاريخية قد تُمهد لوجود فرق مختلطة تضم عناصر من الرجال والنساء.

المهاجمة اليابانية سبق لها أن فازت بكأس العالم للسيدات 2010 والميدالية الفضية لأولمبياد لندن 2012 مع منتخب بلادها.

وأعيرت يوكي من فريق شيكاغو ريد ستار الأمريكي حتى موسم 2021 لفريق هايابوسا وجاء بيان النادي الياباني كالآتي: "الرجاء دعم التحدي التاريخي لناجاساتو للاعبات للاندماج في فرق الرجال!".

وأصبحت ناجاساتو أول امرأة تلعب مع فريق للرجال في اليابان وواحدة من القلائل الذين حظوا بتلك التجربة حول العالم.

وقالت المهاجمة اليابانية: "أريد أن أوصل رسالة إلى الفتيات اللواتي يلعبن كرة القدم مع الفتيان بأن النساء يمكنهن الانضمام إلى فريق الرجال وتحدي أنفسهن".

وأضافت "بصراحة، لا أعرف إلى أي مدى سأتمكن من اللعب في فريق الرجال، لكنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أقصى استفادة من تجربتي، يتحسن أدائي وتكييفي كلما أصبحت أكثر خبرة. هذا توقيت جيد بالنسبة لي وأنا أتطلع حقا إلى هذا التحدي".

وأبدت ناجاساتو تأثرها بحملة الأمريكية ميجان رابينو للمساواة بين الرجال والسيدات في كرة القدم قائلة: "لقد كان ملهما للغاية سماع الرسالة الاجتماعية حول عدم المساواة بين الجنسين والرسائل الأخرى التي كانت رابينو تحاول إيصالها خلال كأس العالم 2019، لذلك كنت أفكر في كيف يمكنني أن أفعل الشيء نفسه".

وتسير اليابانية على خطى إيلين فوكيما والتي انضمت لفريق فوارت للهواة الهولندي في وقت سابق من هذا العام، وكذلك الحارسة ستيفاني لاب والتي سعت للعب لفريق كالجري فوتهيلز في 2018 ولكن لم تلعب مع الفريق رغم التدريب معهم.

شقيق يوكي الأكبر جينكي كان لاعبا للفريق وهو من ساعدها على إتمام الانتقال قال: "منذ أكثر من عقد من الزمان كانت تخبرني أن حلمها النهائي هو اللعب في فريق رجال، لذلك بصفتي أخا أكبر، أردت مساعدة أختي في تحقيق حلمها".

ناجاساتو البالغة 33 عاما سبق لها اللعب لـ تشيلسي الإنجليزي وفولفسبورج وفرانكفورت الألماني، وسبق أن حصدت لقب هدافة الدوري الألماني للسيدات في 2013.