تيليجراف: تشيلسي رفض بيع كانتي لـ إنتر

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 10:50

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

رفض تشيلسي الإنجليزي عرضا من إنتر الإيطالي للتعاقد مع نجولو كانتي.

ويسعى أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري لتدعيم خط وسطه بلاعب البلوز للموسم المقبل.

وحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فأن إنتر طلب ضم متوسط الميدان الفرنسي مقابل مبلغ من المال والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وهو ما رفضه تشيلسي.

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كما أضاف التقرير أن تشيلسي أبلغ إنتر بعدم اهتمامهم بضم الدنماركي كريستيان إريكسن ضمن الصفقة.

ويأمل كونتي في تدعيم فريقه خاصة في مركز خط الوسط، إذ ارتبط بـ أرتورو فيدال وكانتي وتانجي ندومبيلي.

كانتي البالغ 29 عاما قضى 5 مواسم مع تشيلسي خاض خلالها 170 مباراة عقب انضمامه من ليستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة كونتي مدرب البلوز السابق.

وحصد الفرنسي على لقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا -جاءا تحت قيادة الإيطالي- والدوري الأوروبي بقميص البلوز.

تشيلسي نجولو كانتي إنتر أنطونيو كونتي
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