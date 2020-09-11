مواعيد مباريات الجمعة 11 سبتمبر 2020.. الأهلي يواجه الإسماعيلي

تتواصل مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ونشهد اليوم قمة الجولة بمواجهة الأهلي والإسماعيلي في تمام الثامنة والنصف والتي تقام على ملعب برج العرب وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الثالثة والنصف يحل الاتحاد ضيفا على نادي مصر عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويلتقي طنطا مع مصر للمقاصة في السادسة والنصف على قناة "أون تايم سبورتس 2"، فيما تذاع مباراة طلائع الجيش والجونة في نفس التوقيت على قناة "تايم سبورت".

وتبدأ الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بمواجهة تجمع أولمبيك ليون مع بوردو في التاسعة مساءً وتذاع على "بي إن سبورتس 1".

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