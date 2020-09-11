الإسماعيلي يعيّن مدرب أحمال برازيلي في الطاقم الفني لـ ريكاردو

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 00:08

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

قرر نادي الإسماعيلي تعيين البرازيلي رودولفو مايا كمخطط أحمال ضمن الطاقم الفني للمدرب الجديد هيرون ريكاردو.

وسبق لـ رودولفو مايا العمل مع ريكاردو خلال ولايته الأولى مع الإسماعيلي موسم 2008\2009، والتي وصل فيها الدراويش لمباراة فاصلة أمام الأهلي لتحديد لقب الدوري المصري.

ووصل رودولفو بصحبة ريكاردو إلى مصر، ويتواجدان حاليا في الإسكندرية استعدادا لخوض الفريق مباراة الأهلي مساء الجمعة.

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وسبق لـ رودولفو العمل في الدوري البرازيلي والسوداني والقطري والليبي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 30 نقطة.

الإسماعيلي ريكاردو
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