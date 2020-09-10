انتهت نهائي سوبر السلة - الاتحاد (81) الأهلي (72).. الأخضر بطل الدوري
الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:21
كتب : FilGoal
تقام المباراة الرابعة في نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.
وكان الاتحاد قد حسم الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة للأهلي، وتقام المسابقة بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
هل يفوز الاتحاد ويحسم اللقب اليوم؟ أم يحسم الأهلي اللقاء ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.
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نهاية المباراة الاتحاد بطل الدوري
81-72 ثواني على نهاية اللقاء
74-58 للاتحاد السكندري ومتبقي 5 دقائق على النهاية
67-54 محاولات أهلاوية لتقليص الفارق
نهاية الفترة الثالثة
67-47 لقب الدوري يقترب من الاتحاد
57-40 التقدم للاتحاد
انطلاق الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
50-33 الاتحاد يوسع الفارق إلى 19 نقطة
44-29 تفوق الاتحاد مستمر ويتبقى 2:21
38-25 التفوق مستمر للأخضر ومتبقي 5 دقائق
نهاية الفترة الأولى
25-17 للاتحاد
21-11 التقدم مازال للاتحاد
11-4 ثلاثية من سمعة والتقدم للاتحاد
3-0 التقدم للاتحاد بثلاثية من هيثم كمال
الفترة الأولى
انطلاق المباراة