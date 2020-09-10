انتهت نهائي سوبر السلة - الاتحاد (81) الأهلي (72).. الأخضر بطل الدوري

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي أمام الاتحاد

تقام المباراة الرابعة في نهائي دوري سوبر السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وكان الاتحاد قد حسم الفوز في مباراتين مقابل مباراة واحدة للأهلي، وتقام المسابقة بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

هل يفوز الاتحاد ويحسم اللقب اليوم؟ أم يحسم الأهلي اللقاء ويتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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نهاية المباراة الاتحاد بطل الدوري

81-72 ثواني على نهاية اللقاء

74-58 للاتحاد السكندري ومتبقي 5 دقائق على النهاية

67-54 محاولات أهلاوية لتقليص الفارق

نهاية الفترة الثالثة

67-47 لقب الدوري يقترب من الاتحاد

57-40 التقدم للاتحاد

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

50-33 الاتحاد يوسع الفارق إلى 19 نقطة

44-29 تفوق الاتحاد مستمر ويتبقى 2:21

38-25 التفوق مستمر للأخضر ومتبقي 5 دقائق

نهاية الفترة الأولى

25-17 للاتحاد

21-11 التقدم مازال للاتحاد

11-4 ثلاثية من سمعة والتقدم للاتحاد

3-0 التقدم للاتحاد بثلاثية من هيثم كمال

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة نهائي دوري السوبر الأهلي الاتحاد
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