انتهت في الدوري - سموحة (3) الزمالك (3) تعادل قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق, 91 جووول التعااادل القاتل عن طريق حسام حسن.

ق. 86 جووول ثاني لسموحة عن طريق أحمد حسن مكي بعد رأسية رائعة.

ق. 79 محمد عنتر وياسين مرعي يشاركان بدلا من كاسونجو وإسلام جابر.

ق. 75 أحمد حسن مكي يشارك بدلا من حليمو في صفوف سموحة.. وتوقف المباراة.

ق. 72 حسام عبد المجيد يشارك بدلا من إمام عاشور.

ق. 70 حليمو يهدر فرصة هدف ثان سهل لسموحة.

ق. 65 جووول ثااالث للزمالك. عرضية من أوناجم يقابلها مصطفى محمد بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 62 أحمد حمص ومحمد نادي يشاركان بدلا من محمد كوفي وشريف رضا في صفوف سموحة.

ق. 61 عرضية من عبد الله جمعة تذهب في طريقها للمرمى والهاني سليمان يحولها لركنية.

ق. 60 تبديل ثاني بدخول محمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحي.

ق. 59 مصطفى محمد يشارك بدلا من أسامة فيصل.

ق. 53 إسلام جابر يتلقى العلاج.

ق. 52 عرضية لسموحة يستلمها ديريك نسيبامبي ويراوغ الونش لكن محمد عبد الغني يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة وينقذ الموقف.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول كريم يحيى بدلا من محمد طلعت في صفوف سموحة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 ناصر ماهر ينفذ المخالفة بجانب القائم بقليل.

ق. 44 مخالفة لسموحة على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لمحمد عبد الغني

ق. 43 جووول ثاااني للزمالك. مخالفة نفذها مصطفى فتحي وسجلها حسام حسن بالخطأ في مرماه.

ق. 38 كاسونجو يخترق ويمرر إلى إسلام جابر الذي يسدد بعيدة عن المرمى

ق. 35 جووول التعادل لسموحة. حسام حسن يمر بطريقة رائعة من عبد الغني ويسدد ليتصدى لها أبو جبل بشكل خاطئ وترتد لحسام حسن ليسدد ويتصدى لها أبو جبل مجددا ويتابعها حسن مرة ثالثة في المرمى هذه المرمى.

ق. 21 إصابة محمد عبد الغني بعد تدخل قوي من حسام حسن

ق. 17 جووول أووول للزمالك. اختراق من عبد الله جمعة ثم عرضية قوية يتابعها كاسونجو بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 15 حسام حسن يسدد لكن بعيدة عن مرمى أبو جبل.

ق. 7 عبد الله جمعة يتلقى العلاج بعد التحام مع رجب نبيل.

ق. 4 عرضية من عبد الله جمعة ورأسية من أسامة فيصل يتصدى لها الهاني سليمان بثبات.

بداية المباراة