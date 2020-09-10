تشكيل أحمد سامي الأول – عودة الهاني سليمان لـ سموحة أمام الزمالك

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - سموحة

عاد الهاني سليمان لحراسة مرمى سموحة أمام الزمالك، فيما يقود حسام حسن خط الهجوم.

أعلن أحمد سامي مدرب نادي سموحة، أول تشكيل مع فريقه بعد تولي المهمة مؤخرا خلفا لحمادة صدقي المدرب السابق.

تشكيل سموحة شهد عودة الهاني سليمان لحراسة مرمى الفريق لأول مرة منذ استئناف النشاط وانتهاء فترة إيقافه، ثم شفاءه من فيروس كورونا.

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد الترهوني – رجب نبيل – محمد كوفي – أحمد جمال.

الوسط: محمود عبد الحليم – شريف رضا.

أمامهما: ديريك نيسيبامبي – ناصر ماهر – محمد طلعت.

الهجوم: حسام حسن.

ويلتقي سموحة مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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