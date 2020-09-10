انتهت في الدوري - المقاولون العرب (3) حرس الحدود (2).. الإنتاج الحربي (0) أسوان (2)

تقام في السادسة مساء اليوم الخميس مباراتين ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

يستضيف المقاولون العرب فريق حرس الحدود بحثا عن اقتناص المركز الثالث. (دقيقة بدقيقة من هنا)

أما أسوان فيحل ضيفا على الإنتاج الحربي. (دقيقة بدقيقة من هنا)

المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة أما الحدود ففي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويحل الإنتاج الحربي تاسعا برصيد 30 نقطة أما أسوان ففي المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

==============

المقاولون (3) × حرس الحدود (2)

نهاية المباراة

ق94 طاهر محمد يسجل صاروخية ويخطف الفوز للمقاولون

ق70 توني جوميز يسجل التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 محمد عصام يتقدم للمقاولون مجددا

ق20 حسن مجدي يتعادل لحرس الحدود بتسديدة رائعة

ق3 الجزيري يسجل الأول للمقاولون مبكرا

انطلاق المباراة

--------------

الإنتاج (0) × أسوان (2)

نهاية المباراة

ق56 محمد إسماعيل يستغل خطأ دفاعي ويضيف الثاني لأسوان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10 هدف أول لأسوان عن طريق محمد إسماعيل

انطلاق المباراة