لا جازيتا ديللو سبورت: جودين وفازيو يقتربان من كالياري

يقترب كالياري الإيطالي من تدعيم خط دفاعه بصفتين قويتين بضم فيدريكو فازيو من روما ودييجو جودين من إنتر.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن مفاوضات المدافع الأرجنتيني صارت قوية، وانضم جودين أيضا للصورة ويقترب من الموافقة على انتقال نهائي.

فيما قالت شبكة "سبورت إيطاليا" إلى أن إنتر سيتخلى عن مدافعه الأوروجوياني لينضم لصفوف كالياري في صفقة انتقال حر.

ولم يعد جودين خيارا أساسيا في صفوف النيراتزوري بالإضافة إلى أن راتبه الكبير يُعقد بقاءه في صفوف الفريق.

وفي نفس السياق أشار التقرير أن كالياري سيجد منافسة قوية من ستاد رين الفرنسي.

ومن المنتظر أن يخضع فازيو للفحص الطبي مع النادي السرديني الأسبوع المقبل وسيكلف خزائن النادي 1.5 مليون يورو.

فازيو البالغ 33 عاما خاض 31 مباراة مع الجيالوروسي الموسم المنصرم وسحل هدفين فقط.

فيما شارك جودين البالغ 34 عاما مع إنتر 36 مباراة وسجل هدفين وحل وصيفا لبطولة الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي رفقة الأفاعي في أول مواسمه.