تأجيل انطلاق الدوري الإسباني لمدة 24 ساعة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

لا ليجا

قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل انطلاق الموسم الجديد من المسابقة لمدة 24 ساعة.

ووافقت الرابطة على طلب اتحاد الكرة الإسباني بشأن إعادة توزيع مباريات المسابقة إلى يومي السبت والأحد فقط.

وبالتالي تم تعديل موعد المباراة الافتتاحية بين غرناطة وأتلتيك بلباو من يوم الجمعة المقبل إلى مساء السبت، لتكون مباراة إيبار وسلتا فيجو عصر السبت هي مواجهة الافتتاح.

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كما تقرر تقديم مباراة يوم الإثنين بين ألافيس وريال بيتيس إلى يوم الأحد.

الاختلاف بين رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة حول جدولة المباريات مستمر منذ أكثر من عام، إذ ترغب الرابطة في إقامة الجولات أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، أما الاتحاد الإسباني فيريد لعب المباريات يومي السبت والأحد فقط.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن ريال مدريد توج بلقب النسخة الأخيرة من الدوري الإسباني بعد صراع مع غريمه التقليدي برشلونة حتى الجولات الأخيرة.

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