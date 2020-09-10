فليك: بايرن لن يتوقف بعد الثلاثية

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 15:16

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن قطار فريقه لن يتوقف بعد تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2019-2020.

وقاد فليك بايرن للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حصلنا على الثناء من الجميع وحتى المنافسين، لأن الجميع لاحظ العمل الشاق والمتقن والذي حقق نتيجته على أرض الواقع".

أخبار متعلقة
زانيتي: لاوتارو لن يغادر إنتر إيسيان ينضم للطاقم الفني لـ نورشيلاند الدنماركي تقرير: جالاتا سراي يدرس ضم النني تقرير: كأس العالم للأندية 2020 و2021 مهددة بالإلغاء

وأضاف "هناك الكثير من العمل الشاق وراء الألقاب وقد بذل الفريق كل ما لديه من جهد ولعب كل مباراة بحافز كبير".

وواصل "لن نتوقف بعد الثلاثية، نحن نضع لأنفسنا أهدافا جديدة ومستعدون لدخول الموسم الجديد".

من المهم بالنسبة لنا أن نركز بشكل كامل على المباراة الافتتاحية في الدوري الألماني ضد شالكه".

ويستعد بايرن لملاقاة شالكه في افتتاح الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل.

فليك انضم للجهاز الفني لبايرن كمساعد للمدرب نيكو كوفاتش في صيف عام 2019، وبعد رحيل المدرب الكرواتي عن الفريق في نوفمبر الماضي، تولى فليك مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ليقوده نحو التتويج بالثلاثية الثانية في تاريخ النادي.

بعد فريق يوب هاينكس في عام 2013، أصبح فليك ثاني مدرب يحقق الفوز بالثلاثية في تاريخ بايرن.

تحت قيادة فليك لم يتعرض بايرن لأي هزيمة في آخر 30 مباراة (29 انتصارًا وتعادل وحيد).

وأصبح فليك سادس مدرب يقود فريقه لتحقيق الثلاثية منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بعد السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد عام 1999، وبيب جوارديولا مع برشلونة عام 2009، وجوزيه مورينيو مع إنتر عام 2010، ويوب هاينكس مع بايرن عام 2013، ولويس إنريكي مع برشلونة عام 2015.

اقرأ أيضا

مدرب جديد للإسماعيلي

هل يرحل جاريدو عن الوداد؟

بايرن ميونيخ هانز فليك
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يجيب عن.. هل تجددت إصابة هازارد.. وما الذي يحدث معه في ريال مدريد وتقارير الالتزام 13 دقيقة | تقرير في الجول
انتخابات رئاسة كاف في المغرب مارس المقبل 13 دقيقة | إفريقيا
تأجيل انطلاق الدوري الإسباني لمدة 24 ساعة 27 دقيقة | أوروبا
مؤمن زكريا يزور الأهلي.. واللاعبون والجهاز الفني يحتفلون بحضوره 46 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - بيراميدز (0) - (1) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مصر 2021 - الإعلان عن جدول مباريات بطولة العالم لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
فليك: بايرن لن يتوقف بعد الثلاثية ساعة | أوروبا
عبد ربه يوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي: عليكم أن تُحسنوا تقديم أنفسكم أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك