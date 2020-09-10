فليك: بايرن لن يتوقف بعد الثلاثية

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن قطار فريقه لن يتوقف بعد تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2019-2020.

وقاد فليك بايرن للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حصلنا على الثناء من الجميع وحتى المنافسين، لأن الجميع لاحظ العمل الشاق والمتقن والذي حقق نتيجته على أرض الواقع".

وأضاف "هناك الكثير من العمل الشاق وراء الألقاب وقد بذل الفريق كل ما لديه من جهد ولعب كل مباراة بحافز كبير".

وواصل "لن نتوقف بعد الثلاثية، نحن نضع لأنفسنا أهدافا جديدة ومستعدون لدخول الموسم الجديد".

من المهم بالنسبة لنا أن نركز بشكل كامل على المباراة الافتتاحية في الدوري الألماني ضد شالكه".

ويستعد بايرن لملاقاة شالكه في افتتاح الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل.

فليك انضم للجهاز الفني لبايرن كمساعد للمدرب نيكو كوفاتش في صيف عام 2019، وبعد رحيل المدرب الكرواتي عن الفريق في نوفمبر الماضي، تولى فليك مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ليقوده نحو التتويج بالثلاثية الثانية في تاريخ النادي.

بعد فريق يوب هاينكس في عام 2013، أصبح فليك ثاني مدرب يحقق الفوز بالثلاثية في تاريخ بايرن.

تحت قيادة فليك لم يتعرض بايرن لأي هزيمة في آخر 30 مباراة (29 انتصارًا وتعادل وحيد).

وأصبح فليك سادس مدرب يقود فريقه لتحقيق الثلاثية منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بعد السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد عام 1999، وبيب جوارديولا مع برشلونة عام 2009، وجوزيه مورينيو مع إنتر عام 2010، ويوب هاينكس مع بايرن عام 2013، ولويس إنريكي مع برشلونة عام 2015.

اقرأ أيضا

مدرب جديد للإسماعيلي

هل يرحل جاريدو عن الوداد؟