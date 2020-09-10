التشكيل - أنتوي وفاروق يقودان بيراميدز وغياب السعيد.. ووادي يجاور ياسر في هجوم المصري

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 14:47

كتب : FilGoal

دونجا - فريد شوقي - المصري - بيراميدز

استبعد الكرواتي أنتي تشاتشيتيش، عبد الله السعيد من قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في افتتاح مجريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على بيراميدز بأرضية ملعب برج العرب.

ويضم هجوم بيراميدز محمد فاروق والغاني جون أنتوي.

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في المقابل يبدأ الفلسطيني محمود وادي أساسيا في تشكيل علي ماهر وإلى جواره أحمد ياسر.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: بهاء مجدي – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – مصطفى طيارة

الوسط: عمر كمال – فريد شوقي – إيزي إيميكا – عمرو موسى

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – أحمد شوشة – مفتاح طقطق – محمد جابر – حسن علي – حجاج عويس – أحمد عادل ميسي- محمد زكريا شيكا – زياد فرج

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد أيمن منصور – عمر جابر

الوسط: إبراهيم عادل – محمود حمادة – نبيل عماد "دونجا" – إبراهيم حسن

الهجوم: محمد فاروق – جون أنتوي

البدلاء: عبد الرحمن أيمن – أحمد توفيق – طارق طه – عبد الله بكري – إسلام عيسى – محمد فتحي – عمر العيوني – إريك تراوري – دودو الجباس

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