زانيتي: لاوتارو لن يغادر إنتر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر - شاختار

أوضح خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لن يغادر الفريق هذا الصيف.

اسم لاوتارو ارتبط بالانتقال إلى برشلونة ومانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال زانيتي في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس: "لاوتارو لن يغادر إنتر".

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وأضاف "ليس برشلونة فقط من يهتم بضمه، لكن لاوتارو يعلم أنه يلعب في فريق رائع بالفعل وهو إنتر".

وتابع أسطورة إنتر "لاوتارو سعيد بالحياة في إيطاليا، وأعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح".

وشدد زانيتي "في الوقت الحالي، لاوتارو لن يغادر، إنه حاضر ومستقبل النيراتزوري".

قبل أسابيع ذكرت صحيفة كوريرو ديلا سيرا أن إنتر وافق على تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز من 111 مليون يورو كما هو الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب معهم، إلى 90 مليون يورو فقط.

التقرير أوضح أن إنتر ميلان خفض السعر بسبب رغبة المهاجم الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة، وفي ظل الظروف الحالية للسوق بعد جائحة كورونا.

وسجل لاوتارو 21 هدفا في الموسم المنصرم بكل المسابقات، وقاد إنتر لوصافة الدوري الإيطالي ونهائي الدوري الأوروبي، قبل الخسارة من إشبيلية.

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