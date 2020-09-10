إكرامي لـ في الجول: لم يتحدث معي أحد بشأن ظهوري الإعلامي.. ومستمر في عملي بـ الأهلي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

إكرامي الشحات

شدد إكرامي الشحات الحارس أحد أهم حراس الأهلي عبر تاريخه، أنه لم يتحدث معه أحد في النادي بشأن ظهوره الإعلامي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الأهلي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى حديث خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين مع إكرامي الكبير المسؤول عن مدربي حراس المرمى في القطاع، لمنعه من الظهور الإعلامي.

وقال إكرامي الشحات لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد في أية محاذير تخص الظهور الإعلامي، أو منعي من الإدلاء بتصريحات".

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وشدد "أنا مستمر في أداء مهام عملي بالنادي، وأقوم به يوميا وأتعامل بصفاء نية وتاريخ طويل معروف للجميع عن ارتباطي بهذا النادي العظيم".

وأثير الجدل حول وضع إكرامي الشحات في النادي، بعد انتقال زوج كريمته، رمضان صبحي، إلى بيراميدز، بجانب اقتراب انتقال نجله شريف إكرامي إلى نفس النادي.

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