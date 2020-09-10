تغيير المدربين - فاروق جعفر لـ في الجول: يجب ألا يعمل المدرب في أكثر من ناديين خلال الموسم

أكثر من 40 مدربا تم تغييرهم في الموسم الجاري من الدوري المصري بعد مرور 25 جولة، هذا يعني أنه على الأقل فإن كل ناد غير مدربه مرة وحيدة.

وهناك بعض المدربين ممن تولوا إدارة أكثر من فريقين خلال الموسم الجاري.

فما هو الحل لإنهاء تلك الأزمة؟

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الكرة المصرية.

وصرح فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق: "قلت أكثر من مرة سابقا أن اتحاد الكرة لابد أن يقوم بعمل لائحة للمدربين مثل الحال مع اللاعبين، بمعنى أنه لابد من قرار بألا يعمل المدرب في أكثر من ناديين في الموسم".

وواصل "أحمد سامي تولى تدريب طنطا وبعد ذلك بمباراتين اتجه لتدريب سموحة، هل هذا يعقل؟".

سبب كثرة تغيير المدربين

وتابع جعفر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "النتائج هي سبب كثرة التغيير، لكنني أعيب على مجالس الإدارات لأنها كانت لابد وأن تضع في حساباتها أن الموسم الجاري استثنائي".

وأردف "على سبيل المثال، المصري، ظُلم بسبب كثرة إصابة اللاعبين بكوفيد 19، ووجهة نظري أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لابد وأن يكون به لاعبين كرة قدم وخاضوا تجربة الإدارة".

وتابع "أحمد عبد الله ومحمد فضل لعبوا كرة قدم ليس لفترة طويلة ولم يعملوا في مجالس الإدارة من قبل".