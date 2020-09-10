فرج عامر: دفعت غرامة لجنة الانضباط لأنني ملتزم.. وبيراميدز مهتم بـ حسام حسن منذ 4 مواسم

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة التزامه بدفع الغرامة المُقررة عليه من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وكشف اهتمام بيراميدز بضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وقال فرج عامر عن عقوبة لجنة الانضباط: "دفعت قيمة عقوبة لجنة الانضباط لأنني ملتزم، لكنني لست راض عن ذلك ولم أقصد إلا الصالح العام".

وتابع عبر قناة MBC مصر "حزين لأنني عندما تحدثت قلت وجهة نظري عن سوء استخدام تقنية الفيديو وقلت أن التقنية تُستخدم لهدف غير واضح".

وأضاف "لم أطعن في ذمة أشخاص أو أخطئ، أتمنى ألا تكمم الأفواه، الحوار جزء من كرة القدم لأن مصلحتنا أن تزداد قيمة الدوري".

وغُرم رئيس سموحة بـ 50 ألف جنيه وفقا لقرارات اللجنة.

فرج عامر: دفعت عقوبة لجنة الانضباط وحزين لفرض تلك العقوبة لأنه لم أقصد إلا الصالح العام عند انتقادي للفار#اللعيب #MBCMASR pic.twitter.com/8vrsZAOxJd — MBC مصر (@mbcmasr) September 9, 2020

وعن اهتمام بيراميدز بضم حسام حسن قال: "بيراميدز يسعى لضم حسام حسن من 4 مواسم منذ أن تواجد حسام البدري في النادي، دائما كان ضمن اهتماماتهم".

المهاجم الدولي البالغ 27 عاما سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 23 مباراة الموسم الحالي بقميص الفريق السكندري.

وأتم عن توقعه لنتيجة مواجهة سموحة والزمالك، اليوم: "سأفوز على الزمالك إن شاء الله".

سموحة يلتقي مع الزمالك على ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.