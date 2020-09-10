خبر في الجول - العشري وجهازه يدرسون شكوى إدارة المصري لاتحاد الكرة ووزير الرياضة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 10:26

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - الزمالك - المصري

يدرس طارق العشري وجهازه المعاون التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ولوزير الرياضة بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لدى إدارة النادي المصري.

العشري تولى تدريب الفريق في فبراير الماضي ورحل منذ أسبوعين عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من طارق العشري المدير الفني السابق لـ المصري البورسعيدي، أن هناك أزمة بين المدير الفني وجهازه المعاون من ناحية وبين مجلس إدارة النادي البورسعيدي من ناحية أخرى، بسبب المستحقات المتأخرة للجهاز الفني السابق والتي لم يحصل عليها أعضاء الجهاز حتى الأن.

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واشتكى الجهاز الفني السابق للمصري من اختفاء العقود التي وقع عليها أفراد الجهاز في الفترة الماضية، والتي كان يصرف بمقتضاها النادي البورسعيدي الرواتب الشهرية لأفراد الجهاز الفني.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن طارق العشري وأفراد جهازه المعاون يدرسون التقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم وشكوى أخرى لـ أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل التحقيق في الأمر بعد اختفاء عقود الجهاز الفني وعدم صرف مستحقاتهم في الفترة الحالية.

ورحل العشري عن تدريب المصري دون تحقيق اي انتصار مع الفريق البورسعيدي في جميع المسابقات.

ويحتل المصري المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

طارق العشري المصري البورسعيدي في الدوري
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