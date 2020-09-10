خبر في الجول - العشري وجهازه يدرسون شكوى إدارة المصري لاتحاد الكرة ووزير الرياضة
الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 10:26
كتب : حامد وجدي
يدرس طارق العشري وجهازه المعاون التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ولوزير الرياضة بسبب أزمة المستحقات المتأخرة لدى إدارة النادي المصري.
العشري تولى تدريب الفريق في فبراير الماضي ورحل منذ أسبوعين عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج.
وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من طارق العشري المدير الفني السابق لـ المصري البورسعيدي، أن هناك أزمة بين المدير الفني وجهازه المعاون من ناحية وبين مجلس إدارة النادي البورسعيدي من ناحية أخرى، بسبب المستحقات المتأخرة للجهاز الفني السابق والتي لم يحصل عليها أعضاء الجهاز حتى الأن.
واشتكى الجهاز الفني السابق للمصري من اختفاء العقود التي وقع عليها أفراد الجهاز في الفترة الماضية، والتي كان يصرف بمقتضاها النادي البورسعيدي الرواتب الشهرية لأفراد الجهاز الفني.
وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن طارق العشري وأفراد جهازه المعاون يدرسون التقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم وشكوى أخرى لـ أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل التحقيق في الأمر بعد اختفاء عقود الجهاز الفني وعدم صرف مستحقاتهم في الفترة الحالية.
ورحل العشري عن تدريب المصري دون تحقيق اي انتصار مع الفريق البورسعيدي في جميع المسابقات.
ويحتل المصري المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري.