مواعيد مباريات الخميس 10 سبتمبر 2020.. بيراميدز ضد المصري وسموحة يواجه الزمالك

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - شريف رضا - الزمالك - سموحة

يشهد يوم الخميس عدة مواجهات قوية في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة.

بيراميدز يستضيف المصري على استاد "برج العرب" في الثالثة والنصف عصرا على قناة "أون تايم سبورت 1".

وفي السادسة مساء يقام لقائين في نفس الموعد، المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود على قناة "تايم سبورت"، والإنتاج الحربي يستضيف أسوان على قناة "أون تايم سبورتس 2".

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ويواجه الزمالك مضيفه سموحة في الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس1".

ويخوض باريس سان جيرمان أولى مواجهاته في الدوري الفرنسي للموسم الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية، حينما يواجه لينس في التاسعة مساء خارج ملعبه.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الخميس من هنا.

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