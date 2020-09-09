فنربهاتشه يعلن بدء المفاوضات مع لاتسيو لبيع موريتشي

أعلن نادي فنربهاتشه التركي بدء المفاوضات بين النادي ولاتسيو الإيطالي لانضمام الكوسوفي فيدات موريتشي لصفوف النسور.

فيدات موريكي النادي : فنرباهتشة فنرباهتشة

وبدأ لاتسيو منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية مفاوضاته مع اللاعب لتعزيز صفوف الفريق الذي يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما.

ومن المنتظر أن يسافر المهاجم الدولي للعاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية.

ووفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف لاتسيو 17.5 مليون يورو بالإضافة لنسبة في حالة بيع اللاعب.

Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020

موريتشي انضم لصفوف لاتسيو مقابل 3.5 مليون يورو من ريزاسبور التركي في بداية الموسم الماضي.

اللاعب البالغ 26 عاما سجل 17 هدفا في 36 مباراة وصنع 7 أهداف في جميع المسابقات.

ويسعى لاتسيو لتدعيم صفوفه خاصة أن الفريق يمتلك تشيرو إيموبيلي والإكوادوري فيليبي كايسيدو في هجوم كتيبة سيموني إنزاجي.

ولم يضم نسور العاصمة الإيطالية سوى صفقة واحدة فقط في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وهي للحارس الإسباني بيبي رينا في صفقة انتقال حر.