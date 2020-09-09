تغيير المدربين – جمال حمزة لـ في الجول: اتحاد الكرة يجب أن يصدر قانونا للحد من تلك الظاهرة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 22:58

كتب : إبراهيم رمضان

جمال حمزة

أكثر من 40 مدربا تم تغييرهم في الموسم الجاري من الدوري المصري بعد مرور 25 جولة، هذا يعني أنه على الأقل فإن كل ناد غير مدربه مرة وحيدة.

وهناك بعض المدربين ممن تولوا إدارة أكثر من فريقين خلال الموسم الجاري.

فما هو الحل لإنهاء تلك الأزمة؟

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FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الكرة المصرية.

وتحدث جمال حمزة مهاجم الزمالك السابق لـFilGoal.com: "أتمنى أن يطبق اتحاد الكرة قانونا يجبر أي مدرب على عدم تدريب أكثر من فريقين في الموسم الواحد".

وواصل "ذلك القانون من شأنه توسيع قاعدة المدربين بدلا من رؤية بعض المدربين الآن يواجه فريقا ربما تعاقد معه في السر وهنا يظهر تضارب المصالح".

وبسؤاله عن سبب كثرة تبديل المدربين أجاب "النادي يبحث عن مدرب ولا يجد فيؤمن أن عودته لمدربه السابق هو الأحل الأنسب".

وأكمل "لو طبقنا القانون الذي أقترحه سيفكر أي ناد جيدا قبل إقالة مدربه وسيكون هناك دقة في الاختيارات للمدرب منذ البداية".

وأتم جمال حمزة "لمنع كثرة الإقالات والاستقالات أن يتم تحديد فريقين لكل مدرب في الموسم، لو المدرب أقيل يصبح من حقه التعاقد مع ناد آخر لكن لو استقال عليه أن ينتظر لنهاية الموسم لتدريب فريق آخر".

تغيير المدربين في الدوري جمال حمزة
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