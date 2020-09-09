مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تفاصيل صغيرة تفصل ريكاردو عن ولايته الثالثة مع الفريق

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:48

كتب : ياسر الشريف

هيرون ريكاردو

بات البرازيلي هيرون ريكاردو فيريرا قاب قوسين أو أدنى من تدريب الإسماعيلي لمرة ثالثة خلال مسيرته.

وقال مصدر من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم الأربعاء لـFilGoal.com: "ريكاردو في طريقه إلى مصر لإتمام اتفاقه معنا لتدريب الفريق".

وأكمل "لم نوقع على عقد مع ريكاردو حتى الآن لكن تفصله عنا رتوش بسيطة صغيرة".

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وواصل "سيتواجد المدير الفني في ملعب برج العرب لمشاهدة مباراتنا المقبلة ضد الأهلي وبعدها من المفترض أن يتولى هو المسؤولية".

وأتم "سيكون الجهاز الفني الحالي هو المعاون لريكاردو حال إتمام الاتفاق".

وسبق لريكاردو صاحب الـ62 عاما تدريب الإسماعيلي مرتين، المرة الأولى كانت في عام 2007 والثانية في 2014.

وكان آخر فريق تولى ريكاردو تدريبه هو نجران السعودي.

وسبق لأحمد العجوز المدرب المؤقت للدراويش العمل مع ريكارو في ولايته الأولى مع الدراويش، وستكون المرة الأولى لمحمد حمص الذي يشغل منصب المدرب المساعد.

وبذلك سيكون ريكاردو خامس مدربي الدراويش الموسم الجاري بعد ميودراج ييشيتش وديديه جوميز وأدهم السلحدار وأحمد العجوز، والأخيرين توليا المنصب بشكل مؤقت.

ريكاردو الإسماعيلي في الدوري
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