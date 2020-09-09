قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا في اختيارات العجوز وحمص لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:45

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

اختار الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة المدير الفني المؤقت أحمد العجوز ومساعده محمد حمص، 22 لاعبا لمواجهة الأهلي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ26 للدوري المصري بملعب برج العرب.

وضمت القائمة كل من:

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حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد نصر – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمود البدري.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – محمود دونجا – نادر رمضان – محمد مخلوف – محمد بيومي – همام طارق – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: شيلونجو – حازم مرسي – بيكيتي سيلفا – محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
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