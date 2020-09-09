الزمالك في بيان رسمي: منع شوبير من إذاعة مباراتنا ضد سموحة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

مرتضي منصور احمد شوبير

أصدر الزمالك بيانا رسميا مساء اليوم الأربعاء أكد فيه منع الإعلامي أحمد شوبير من التعليق على مباراة الفريق المقبلة ضد سموحة.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك في بيانه أن مرتضى منصور رئيس النادي تواصل مع المسؤولين عن إذاعة المباريات والذين أكدوا بدورهم عدم وجود نية لتعليق شوبير على اللقاء.

يذكر أن أحمد شوبير علق على لقاء الأهلي الأخير في الدوري ضد حرس الحدود والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

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ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ51 نقطة علما بأنه من المفترض أن يخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم عقب انسحابه من لقاء الأهلي.

مرتضى منصور أحمد شوبير الزمالك
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