رسميا - الطفل حقق حلمه.. تونالي إلى ميلان

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:15

كتب : إسلام أحمد

ساندرو تونالي - ميلان

الطفل حقق حلمه.. ساندرو تونالي أصبح لاعبا لـ ميلان وسيرتدي القميص رقم 8 الخاص بـ جينارو جاتوزو نجمه المفضل بعدما حصل منه على الإذن بذلك.

ساندرو تونالي

النادي : بريشيا

ميلان

لاعب الوسط الإيطالي الذي يُلقب بـ "بيرلو الجديد" لعب لأكاديمية لومبارديا أونو التابعة لميلان ومن ثم انتقل لبياتشينزا بعمر الـ 12وبريشيا.

وبعد 8 أعوام يحقق تونالي حلمه وسيرتدي قميص الروسونيري.

أخبار متعلقة
رئيس بريشيا: تونالي صار مجنونا عندما سمع عرض ميلان.. ورفضنا طلب مانشستر يونايتد وبرشلونة مانشيني يستبعد تونالي ويضم جورجينيو لقائمة إيطاليا سكاي: "قال نعم".. تونالي يقترب من إنتر كورييري ديللو سبورت: دربي ميلانو يبدأ لضم ساندرو تونالي

تونالي كان قريبا من إنتر ميلان وعرض عليه برشلونة ومانشستر يونايتد الحصول على خدماته من بريشيا، لكن عندما جاء عرض ميلان لم يتردد وصار مجنونا مثل قال ماسيمو تشللينو رئيس بريشيا.

وستكلف الصفقة خزائن ميلان 35 مليون يورو، مقسمة على 10 مليون يورو مقابل الإعارة و15 مليون يورو عند شراء عقد اللاعب، بالإضافة إلى 10 مليون يورو حوافز مرتبطة بالأداء.

متوسط الميدان الإيطالي لعب لأول مرة بقميص الفريق الأول لبريشيا منذ 3 سنوات بعمر الـ 17 عاما وظهر بقميص الفريق في 89 مباراة وسجل 7 أهداف.

وساهم تونالي في تأهل الفريق للدوري الإيطالي، لكن الفريق عاد سريعا للدرجة الثانية بعد موسم واحد وسط الكبار، فشارك الموسم المنصرم في 34 مباراة سجل هدفا وصنع 7.

تونالي لعب 11 مباراة لمنتخب إيطاليا تحت 19 عاما، و5 مع منتخب تحت 21 عاما، وظهر بقميص الأتزوري في 3 مباريات دولية تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وأصبح الإيطالي الشاب ثالث صفقات الروسونيري الصيف الجاري بعد زلاتان إبراهيموفيتش وبراهيم دياز.

كما حصل النادي اللومباردي بشكل نهائي على خدمات سيمون كايير وأليكسيس سايلميكريس بعدما لعبا لـ 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ساندرو تونالي ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب: صالح جمعة تواجد في الأهلي.. وسر غيابه عن "رابيد تيست" 13 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تفاصيل صغير تفصل ريكاردو عن ولايته الثالثة مع الفريق 15 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا في اختيارات العجوز وحمص لمواجهة الأهلي 18 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من مالانجو لـ في الجول: الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب ولكن 21 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك في بيان رسمي: منع شوبير من إذاعة مباراتنا ضد سموحة 25 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: عودة الونش وحسام أشرف أمام سموحة 47 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الطفل حقق حلمه.. تونالي إلى ميلان 48 دقيقة | أوروبا
جيل الأهلي الذهبي يُكرم البدري لتوليه تدريب منتخب مصر 49 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك