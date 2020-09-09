رسميا - الطفل حقق حلمه.. تونالي إلى ميلان

الطفل حقق حلمه.. ساندرو تونالي أصبح لاعبا لـ ميلان وسيرتدي القميص رقم 8 الخاص بـ جينارو جاتوزو نجمه المفضل بعدما حصل منه على الإذن بذلك.

ساندرو تونالي النادي : بريشيا ميلان

لاعب الوسط الإيطالي الذي يُلقب بـ "بيرلو الجديد" لعب لأكاديمية لومبارديا أونو التابعة لميلان ومن ثم انتقل لبياتشينزا بعمر الـ 12وبريشيا.

وبعد 8 أعوام يحقق تونالي حلمه وسيرتدي قميص الروسونيري.

A Milanista born and bred joins the family 🔴⚫ ✍ 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓇ℴ 𝒯ℴ𝓃𝒶𝓁𝒾 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/k9JiVpWoNw — AC Milan (@acmilan) September 9, 2020

تونالي كان قريبا من إنتر ميلان وعرض عليه برشلونة ومانشستر يونايتد الحصول على خدماته من بريشيا، لكن عندما جاء عرض ميلان لم يتردد وصار مجنونا مثل قال ماسيمو تشللينو رئيس بريشيا.

وستكلف الصفقة خزائن ميلان 35 مليون يورو، مقسمة على 10 مليون يورو مقابل الإعارة و15 مليون يورو عند شراء عقد اللاعب، بالإضافة إلى 10 مليون يورو حوافز مرتبطة بالأداء.

متوسط الميدان الإيطالي لعب لأول مرة بقميص الفريق الأول لبريشيا منذ 3 سنوات بعمر الـ 17 عاما وظهر بقميص الفريق في 89 مباراة وسجل 7 أهداف.

وساهم تونالي في تأهل الفريق للدوري الإيطالي، لكن الفريق عاد سريعا للدرجة الثانية بعد موسم واحد وسط الكبار، فشارك الموسم المنصرم في 34 مباراة سجل هدفا وصنع 7.

تونالي لعب 11 مباراة لمنتخب إيطاليا تحت 19 عاما، و5 مع منتخب تحت 21 عاما، وظهر بقميص الأتزوري في 3 مباريات دولية تحت قيادة روبرتو مانشيني.

وأصبح الإيطالي الشاب ثالث صفقات الروسونيري الصيف الجاري بعد زلاتان إبراهيموفيتش وبراهيم دياز.

كما حصل النادي اللومباردي بشكل نهائي على خدمات سيمون كايير وأليكسيس سايلميكريس بعدما لعبا لـ 6 أشهر على سبيل الإعارة.