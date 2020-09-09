جيل الأهلي الذهبي يُكرم البدري لتوليه تدريب منتخب مصر

حرص الجيل الذهبي للأهلي مواليد 1987 و1988 على تكريم زميلهم حسام البدري بعدما تولى تدريب منتخب مصر.

وأهدى زملاء البدري درعا له وتمنوا له التوفيق في خطوة تدريبه للفراعنة.

ويحرص الجيل الذهبي للأهلي على الاجتماع سويا رفقة مدربهم عمرو أبو المجد في وجود كذلك أحمد شوبير.

وقال شوبير في كلمته للاعبين إن هذا الجيل يفخر بوجود مجموعة كبيرة منهم لها مكانتها في الوسط الرياضي ومؤخرا قيادة البدري للفراعنة.

وأكد شوبير أن مدربهم عمرو أبو المجد صاحب فضل كبير عليهم جميعا واحتضنهم صغارا حتى أصبحوا نجوما.