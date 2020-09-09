رئيس رابطة الدوري الإيطالي: سنطبق الـ 5 تبديلات في الموسم المقبل

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 19:13

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

أعلن جابريل جرافينيا رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن موافقة الأندية على مقترح الـ 5 تبديلات في المباراة الواحدة للموسم المقبل.

وكان المقترح قد تم العمل به عقب عودة النشاط الرياضي في الدوري الإيطالي لمنع الإصابات والإرهاق خاصة في ظل اللعب مباراة كل 3 أيام.

أوضح جرافينا في مؤتمر صحفي برفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "لقد طلبت فرق الدوري الدرجة الأولى الإيطالي تطبيق خمسة تغييرات خلال موسم 2020-21".

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وتابع "لذلك أستطيع أن أقول اليوم أنه سيكون هناك خمسة استبدالات منذ بداية الموسم".

وكان فيفا قد أعطى الإذن باستمرار القاعدة لموسم 2020-21، بسبب الظروف غير العادية التي لا تزال تؤثر على كرة القدم.

ورفض الاتحاد الإنجليزي الاستمرار في التبديلات الخمسة في الموسم المقبل، بينما سيستمر الدوري الإلماني والإسباني الاعتماد على الـ 5 تبديلات.

تبديلات الدوري الإيطالي في إيطاليا
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