رمضان في بيراميدز – فاروق جعفر لـ في الجول: بيراميدز لن يكون بطلا الآن.. الأهلي يستطيع تعويضه

انتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز بعدما رفض تحويل إعارته للأهلي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى انتقال نهائي.

فهل يساهم انتقال رمضان إلى بيراميدز في جعله يعرف الطريق لمنصات التتويج؟ وهل يتأثر الأهلي برحيله؟

نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

وبسؤال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق هل سيشكل انضمام رمضان لبيراميدز خطرا علي قطبي الكرة المصرية اجاب "لا يوجد مثل ذلك الحديث".

وبرر "لا يوجد لاعب بمفرده يستطيع خلق ضغط على المنافس في البطولات".

وواصل "نعم رمضان صبحي لاعب مميز وأمامه مستقبل طويل ولكن لا يمكن أن يشكل بمفرده خطر على القطبين".

وبسؤاله هل انضمام رمضان لبيراميدز يجعل الفريق منافسا قويا على البطولات المحلية والقارية الموسم المقبل أجاب "بيراميدز منافس الآن والموسم المقبل سينافس لكنه لن يكون بطلا للدوري إلا بعد سنوات".

وأوضح "الأهلي والزمالك يجب أن يكونا في موقف غير جيد ليتوج بيراميدز حاليا، لكن النادي لن يحقق بطولات الآن لعدة أسباب أهمها غياب الانسجام".

واستفاض فاروق جعفر في شرحه "بيراميدز يذكرني بالمنتخب فكل فترة يتغير العديد من اللاعبين ويرحلون عنه ولا يوجد لديه قوام أساسي يخلق الانسجام".

وعن ما خسره الأهلي برحيل رمضان وكيف يستطيع تعويضه رد "الأهلي لن يتأثر بالشكل القوي فهناك العديد من البدائل في مركز رمضان".

وأكمل "الأهلي توج بالدوري الموسم الماضي رغم غياب رمضان في أغلب فترات الموسم وعندما رحل للدوري الإنجليزي فاز الأهلي بالبطولات".

وأردف "رمضان سيخسر شعبية كبيرة بعد رحيله من الأهلي".

وأتم "الأهلي بالطبع يستطيع تعويض غيابه وأقول دائما أن رحيل أي لاعب لا يشكل خطورة على الفرق الكبرى ذات الشعبية الجارفة مثل الأهلي والزمالك".