تغيير المدربين – هشام حنفي لـ في الجول: يجب تطبيق القانون الإيطالي.. لا نرى كوادر جديدة

أكثر من 40 مدربا تم تغييرهم في الموسم الجاري من الدوري المصري بعد مرور 25 جولة، هذا يعني أنه على الأقل فإن كل ناد غير مدربه مرة وحيدة.

وهناك بعض المدربين ممن تولوا إدارة أكثر من فريقين خلال الموسم الجاري.

فما هو الحل لإنهاء تلك الأزمة؟

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الكرة المصرية.

وقال هشام حنفي لاعب خط وسط الأهلي السابق لـFilGoal.com: "لقد ناديت بمحاربة تلك الظاهرة السيئة قبل ثلاث سنوات".

وواصل "طالبت أن نحتذي بالقانون الإيطالي في هذا الشأن وألا يتم السماح لأي مدير فني بتولي إدارة أكثر من فريقين في موسم واحد".

وشدد "الوضع الحالي لا يسمح بظهور كوادر جديدة بسبب التدوير بين مجموعة محددة من المدربين إلى جانب تحكم العلاقات في الاختيارات".

وأتم هشام حنفي حديثه "لا بد أن نرتقي باللعبة وأن نخطو بها نحو الاحتراف".