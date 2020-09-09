أوزيل يختار فريق أحلامه: كاسياس لحراسة المرمى ورونالدو وكاكا وبنزيما في الهجوم

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال

اختار ميسوت أوزيل نجم وسط أرسنال، تشكيل أحلامه والذي شهد تواجد كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيمة وأنخل دي ماريا زملائه السابقين في ريال مدريد لقيادة الهجوم.

وسأل أحد المتابعين أوزيل (31 عاما) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن فريقه أحلامه، ليرد لاعب الوسط الألماني بتشكيله الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

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الدفاع: فيليب لام – جيروم بواتينج – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: سانتي كازورلا – تشابي ألونسو – كاكا – كريستيانو رونالدو – دي ماريا

الهجوم: كريم بنزيما

دي ماريا زامل بواتينج ولام في منتخب ألمانيا لعدة سنوات، قبل أن يبتعد عن الماكينات بعد عديد من الانتقادات اللاذعة التي كان أقواها على يد لوثار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية عدة مرات قبل وبعد اعتزاله دوليا.

أوزيل اعتزل اللعب دوليا في يوليو 2018 بعد الهجوم الشديد الذي طاله لظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان منتخب ألمانيا قد ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات.

كما زامل أوزيل كل من كاسياس وراموس ومارسيلو وألونسو وكاكا ورونالدو ودي ماريا وبنزيما في ريال مدريد لمدة 3 سنوات.

النجم الألماني كذلك زامل كازورلا قبل أن يرحل الأخير عن صفوف أرسنال إلى فياريال منذ عامين. أوزيل انضم إلى ريال مدريد في 2010 قادما من فيردر بريمن وتوج مع النادي الإسباني بلقب الدوري والكأس وكأس السوبر المحلية مرة، وانضم إلى أرسنال في 2013 حتى الآن وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات والدرع الخيرية مرة، كما فاز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

ميسوت أوزيل ريال مدريد
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